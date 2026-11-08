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НовостиПроисшествия8 ноября 2026 12:52

Женщина попала в реанимацию после стрельбы из свадебного кортежа

В Ингушетии женщину ранили в лицо во время стрельбы из свадебного кортежа
Анна АДАМАЙТЕС
В Ингушетии женщину ранили в лицо во время стрельбы из свадебного кортежа

В Ингушетии женщину ранили в лицо во время стрельбы из свадебного кортежа

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Женщина получила огнестрельное ранение в лицо в Карабулаке в Ингушетии. По предварительной версии правоохранительных органов, прохожую могла задеть случайная пуля во время стрельбы из свадебного кортежа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по республике.

Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. Полиция устанавливает личность стрелявшего и выясняет обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах агентству уточнили, что оружие, из которого могли произвести выстрел, предположительно, принадлежит сотруднику одной из силовых структур. Ситуацию взял под личный контроль глава МВД по Ингушетии Владимир Котов.

Ранее KP.RU писал, что во Владикавказе участники свадебного кортежа устроили стрельбу в воздух и опасные маневры на дороге. После инцидента полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве и действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта.