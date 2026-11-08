Катя Шкуро из Comedy Club потеряла третьего ребенка: Звезда винила себя в смерти малыша Фото: Иван МАКЕЕВ.

26-летняя резидентка Comedy Club Катя Шкуро призналась, что потеряла третьего ребенка на раннем сроке беременности. О пережитом выкидыше актриса рассказала в социальных сетях, опубликовав видео с тестами на беременность, которые делала на протяжении пяти месяцев.

Оказалось, что еще в июле Екатерина узнала о беременности во время отдыха с семьей в Турции. Вместе с мужем, хоккеистом Дмитрием Козловым, она готовилась стать мамой в третий раз. Однако радость оказалась недолгой.

«В июле этого года я была беременна. Я увидела долгожданную вторую полоску, когда мы были в Турции. Задержка, тесты, всё как положено. Только вдруг за день до вылета в Москву начинаются выделения и при этом тест положительный», — поделилась артистка.

После обращения к врачу Шкуро узнала, что у нее произошла биохимическая беременность. Так называют состояние, при котором беременность прерывается на раннем сроке, еще до того, как эмбрион можно обнаружить при ультразвуковом исследовании.

Актриса призналась, что потеря стала для нее тяжелым испытанием. Долгое время она не решалась рассказать о произошедшем даже родственникам.

«Я ревела, не могла понять, как и что. Естественно, в этот момент эмоции берут верх и ты не можешь спокойно реагировать, начинаешь винить себя. В общем, это всё я уже прожила и поняла, что, видимо, не время», — рассказала Катя.

Сейчас супруги стараются не зацикливаться на случившемся. По словам Шкуро, они отказались от вредных привычек и по-прежнему надеются на появление третьего ребенка.

Напомним, Екатерина и Дмитрий уже воспитывают двоих детей — трехлетнюю Аврору и двухлетнего Амура. При этом отношения пары в нынешнем году переживали непростой период. Зимой супруги расстались, однако летом решили вновь быть вместе.

Ранее KP.RU рассказывал, что в июле Екатерина Шкуро неожиданно объявила о помолвке. Актриса показала подписчикам кольцо с крупным бриллиантом, однако поначалу не раскрывала личность избранника. Позднее выяснилось, что предложение ей сделал Дмитрий Козлов, с которым она ранее рассталась. Артистка также опубликовала видео, посвященное возвращению возлюбленного в семью.