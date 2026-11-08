Умер Леонид Удалов, актёр из фильма «Бесы». Фото: кадр из фильма «Московская любовь»

Умер Леонид Удалов, актер Московского областного театра драмы и комедии. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Московская любовь», «Бесы» и сериале «Жизнь, которой не было». Ему было 65 лет. О печальном известии ТАСС сообщили 8 ноября в окружении актера.

Удалов родился 20 августа 1961 года. В 1983 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 2002 года артист работал в Государственном театре киноактера, а в 2019-м присоединился к труппе Московского областного театра драмы и комедии. Он играл в спектаклях «Корсиканка», «Бродвей, Бродвей», «Щелкунчик и Мышиный король» и «Пять вечеров».

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