«Есть нюансы»: диетолог Соломатина сравнила пользу красной и белой икры

Диетолог Соломатина: Большой разницы в пользе красной и белой икры нет Фото: Олег ЗОЛОТО.

Большой разницы в пользе, которую можно получить при употреблении красной или белой икры, нет. Однако есть некоторые нюансы. Об этом в беседе с KP.RU заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

«По содержанию витаминов и микроэлементов, особенно в тех небольших объемах, в которых мы потребляем этот продукт, большой разницы нет. Красная икра содержит больше жиров, поэтому она более калорийна, чем белая. Но это полезные жиры», - отметила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что красная и белая икра содержат Омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровья сердечно-сосудистой системы и нормальной работы миелиновых оболочек головного мозга.

При этом в белой икре Омеги-3 меньше, но есть важный фактор - она полностью добывается из рыб, живущих в естественной среде, а не из выращенных на ферме.

«От таких рыб мы получаем больше полезных элементов, в частности, антиоксидантов, защищающий наш организм от старения и вредного влияния окружающей среды и стрессов», - подчеркнула врач-диетолог.

Соломатина напомнила, что значительная часть красной икры производится именно на фермах. Поэтому в некоторых случаях в белой икре полезных жирных кислот может оказаться не меньше, чем в красной. Между собой белая икра также различается по наличию витаминов и микроэлементов, содержание которых зависит от конкретного вида рыбы.

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