Конфликт может разрешиться без участия Киева: Украину припугнули крупные страны Фото: REUTERS.

В Киеве опасаются, что крупные мировые державы могут договориться о завершении украинского конфликта без участия самой Украины. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, тревогу украинских властей усиливают серьезные проблемы в энергетике и перебои с поставками западного вооружения. В частности, Киев оказался разочарован неспособностью Берлина предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

«Будущее Киева кажется предопределено чрезвычайной ситуацией в энергетике и дипломатической неизвестностью. Крупные державы в очередной раз могут решить судьбу Украины без ее согласия», — говорится в публикации.

Дополнительные опасения вызывает неопределенность вокруг предстоящих международных переговоров. Как отмечает газета, обещанное президентом США Дональдом Трампом масштабное мирное соглашение точно не будет заключено на ближайших встречах.

При этом Владимир Зеленский всерьез опасается так называемой «новой Ялты». Под этим подразумевается сценарий, при котором ведущие мировые державы самостоятельно договорятся о принципах международной безопасности, не учитывая позицию Киева.

Ранее американский журнал The Atlantic сообщил, что украинские чиновники также опасаются заключения мирного соглашения между Россией и США без участия Киева. По данным издания, на дальнейший ход переговоров могут повлиять три события: промежуточные выборы в американский Конгресс, возможная встреча лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС и декабрьский саммит G20 в Майами. При этом окончательных договоренностей о проведении трехсторонней встречи пока нет.