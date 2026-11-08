Умер каскадер Анатолий Калмыков, помогавший снять «Шырли-мырли» и «Орел и решка»: названа причина

Анатолий Калмыков. Фото: Alexei Moschenkov / Russian Look / Global Look Press

Умер Анатолий Калмыков, российский актер и каскадер, известный по фильмам «Ширли-мырли» и «Орел и решка». Об этом ТАСС сообщил друг и коллега артиста.

Калмыков скончался 31 октября в возрасте 75 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

«У Анатолия не выдержало сердце. У него случился обширный инфаркт», — рассказал собеседник агентства.

Анатолий Калмыков родился 5 января 1951 года на Сахалине. Его карьера в кино началась в 1969 году с работы каскадером. Артист участвовал в создании таких известных картин, как «Адъютант его превосходительства», «Освобождение» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».

Позднее Калмыков начал активно сниматься и как актер. За свою карьеру он принял участие более чем в 160 кинопроектах. Среди них — «Человек с бульвара Капуцинов», «Фонтан», «Ширли-мырли» и «Орел и решка».

Зрители также могли видеть артиста в сериалах «Не родись красивой», «Возвращение Мухтара», «Мосгаз. Дело №2: Палач», «Отель Элеон» и «Настенька».

Ранее KP.RU сообщал о гибели российского актера и каскадера Олега Наумова в возрасте 56 лет. По информации Гильдии каскадеров России, артист погиб при исполнении трюка, сорвавшись с высоты за пределами страны. Наумов участвовал в съемках фильмов «Крым», «Тобол», «Союз Спасения», а также сериалов «Береговая охрана» и «Честь офицера».