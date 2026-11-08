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НовостиВ мире8 ноября 2026 13:28

Не менее 150 человек пострадали при сходе вагонов поезда с рельсов в Египте

На севере Египта четыре вагона поезда сошли с рельсов, на месте работают не менее 50 машин скорой помощи
Мария МАМАЕВА
Не менее 150 человек пострадали при сходе вагонов поезда с рельсов в Египте

Не менее 150 человек пострадали при сходе вагонов поезда с рельсов в Египте

Фото: Оксана ЗУЙКО.

По меньшей мере 150 человек пострадали в результате схода четырех вагонов поезда с рельсов на севере Египта. Об этом сообщает портал Masrawy.

Инцидент произошел в египетском Эль-Айяте. Сейчас на месте ЧП работают не менее 50 машин скорой помощи. Как сообщает источник, число пострадавших не является окончательным, количество возможных жертв также уточняется.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента со сходов вагонов поезда, также выявляется размер ущерба.

Ранее KP.RU сообщал, что в Испании произошло столкновение скоростных поездов в провинции Толедо, в которых находились 544 пассажира. Число погибших достигло 68 человек, еще более 179 пассажиров получили травмы.

Напомним, что поезд AVE компании Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, врезался в состав частного перевозчика Iryo, стоявший на пути. После удара несколько вагонов сошли с рельсов.