Генерал Солодчук: испытания новой формы для ВС России пройдут зимой

Генерал Солодчук: испытания новой зимней формы для ВС России пройдут зимой Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Испытания новой зимней формы для Вооруженных сил России пройдут в предстоящие холодные месяцы. Об этом сообщил начальник тыла ВС РФ, заместитель министра обороны генерал-полковник Валерий Солодчук в эфире программы «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

По словам генерала, в российские войска уже направили 100 тысяч комплектов нового обмундирования. Их распределили по воинским подразделениям на территории всей страны.

«Наступают холода, и мы приступили к апробации новой формы одежды. Поставили в войска 100 тысяч комплектов — от Дальнего Востока до Калининграда. Зимой посмотрим, что она собой представляет», — рассказал Солодчук.

Замминистра уточнил, что летом обмундирование уже проходило испытания. Тогда военные выявили ряд недостатков, которые сейчас устраняют производители.

Генерал также подчеркнул, что новая форма разрабатывается с учетом особенностей разных климатических зон России. Она должна подходить для службы как в регионах с умеренной температурой, так и в условиях сильной жары или суровых морозов Крайнего Севера.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить производство военной формы на территории страны. Согласно подписанному указу, с 2026 года обмундирование для ВС РФ должны изготавливать российские компании. При этом с 2027 года для его пошива необходимо использовать ткани отечественного производства. Соответствующие требования касаются закупок вещевого имущества для нужд российской армии.