В российском регионе не могут похоронить 99-летнюю пенсионерку: Чиновники установили запрет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Иркутской области родственники 99-летней пенсионерки не могут похоронить ее рядом с супругом из-за отказа местных чиновников согласовать захоронение. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, Галина К. скончалась 1 ноября. Семья собиралась похоронить женщину на Марковском кладбище, где заранее подготовила место рядом с могилой ее мужа. Однако после оформления необходимых документов родственникам так и не удалось получить разрешение на погребение.

Как рассказал зять покойной, представители администрации объяснили отказ тем, что по воскресеньям кладбище не работает. При этом организовать похороны днем раньше семье также не позволили.

Ситуация осложняется тем, что близкие уже потратили на ритуальные услуги 140 тысяч рублей. Они заранее заказали зал для прощания и поминальный обед, а некоторые родственники специально приехали из других регионов. Теперь семья опасается, что похоронить пенсионерку не получится даже на девятый день после ее смерти.

Представитель ритуального бюро утверждает, что подобные проблемы на Марковском кладбище возникают уже около полугода. По его словам, выдачу разрешений якобы затягивают семьям, которые обращаются в определенные похоронные организации. Женщина намерена пожаловаться на ситуацию в прокуратуру.

Ранее KP.RU сообщал о возбуждении уголовного дела против руководителей ритуальных служб, работавших на Марковском и Смоленском кладбищах Иркутского района. По данным прокуратуры, с 2017 года предприниматели брали с родственников умерших деньги за места для захоронения, которые по закону должны предоставляться бесплатно. В результате пострадали несколько семей, а расследование дела о мошенничестве в крупном размере взяло на контроль надзорное ведомство.