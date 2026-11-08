Дед Мороз из Великого Устюга отправился в новогоднее путешествие по России Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Дед Мороз из Великого Устюга отправился в очередное новогоднее путешествие по всей России. Об этом сообщает пресс-служба главного всероссийского волшебника.

«Впереди у волшебного состава - перроны 65 городов и долгий путь в 24 тысячи километров - от Русского Севера и Заполярья до Сибири, Урала, Поволжья и центральных регионов страны», - сообщили в вотчине Деда Мороза.

Перед отправлением главный волшебник России также проверил готовность и оформление проезда. Состав включает в себя вагон-приемную, часть с играми и квестами, кукольный театр и сцену. На остановках, куда будет прибывать поезд Деда Мороза, запланированы праздничные программы.

Традиционное путешествие стало уже шестой по счету поездкой кудесника по всей стране. Поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга 8 ноября. Обратно состав должен будет вернуться 9 января.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице России поезд Деда Мороза будет находиться 2 и 3 января 2027 года. Также волшебный состав посетит Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и другие города.