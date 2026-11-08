ВС России уничтожили два судна в грузами для ВСУ в порту Черноморска и у Одессы Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военнослужащие уничтожили два судна в порту Черноморска и юго-западнее Одессы, которые перевозили грузы двойного назначения для Вооруженных сил Украины.

Уточняется, что один из сухогрузов с грузами двойного назначения был ликвидирован в порту Черноморск Одесской области. Также в акватории Черного моря поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

Российской армией также нанесен удар по электроподстанции 330 кВ «Каменская», которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Армия РФ нанесла удары по цехам производства и местам хранения дронов и робототехники киевского режима, а также пунктам дислокации украинских формирований.