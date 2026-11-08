Страны ЕАЭС могут начать свободную торговлю с рядом стран: в МИД раскрыли подробности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может заключить соглашения о свободной торговле еще с несколькими странами. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Дипломат напомнил, что 2025 год оказался «богат на торговые соглашения». За этот период ЕАЭС подписал соответствующие документы с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией и Монголией. Теперь объединение намерено расширять торговые связи с другими государствами.

«Сейчас переговорный ресурс направлен на новые треки. Безусловно, у нас есть круг стран, с которыми ведется активная работа по углублению торговых отношений», — отметил Панкин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о переговорах ЕАЭС с Индией и Тунисом по созданию зон свободной торговли. Глава правительства подчеркнул, что интерес к сотрудничеству с объединением проявляют и государства, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кроме того, Москва видит перспективы для развития торговых отношений со странами Африки.