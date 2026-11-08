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НовостиПолитика8 ноября 2026 14:55

Песков назвал тупиковой ситуацию с бойкотом из-за хоккеистов из России

Песков призвал продолжать работать в сложившейся с бойкотом хоккеистов из России ситуации
Мария МАМАЕВА
Песков назвал тупиковой ситуацию с бойкотом из-за доступа хоккеистов из РФ

Песков назвал тупиковой ситуацию с бойкотом из-за доступа хоккеистов из РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с бойкотом со стороны хоккейных федераций некоторых стран после решения Спортивного арбитражного суда о допуске хоккеистов из России. Об этом он высказался в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», - отметил Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что об этом говорит и сама Международная федерация. Песков отметил, что в сложившейся ситуации пока что никто не знает, что делать. Однако сейчас нужно «терпеливо продолжать работать».

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии заявили о невозможности проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года без участия России. Как заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, из-за бойкота сборной РФ под угрозой оказалось спортивное и финансовое обеспечение чемпионата.