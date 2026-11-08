Космическая медуза - редкое оптическое явление. Фото: Aehong Min/Shutterstock/Fotodom

В интернете появились кадры необычной «космической медузы», возникшей после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Видео предоставили очевидцы KP.RU.

Редкое оптическое явление заметили вечером 7 ноября. В частности, жители Сыктывкара наблюдали в небе яркий светящийся след, очертания которого напоминали гигантскую медузу. Кадры быстро распространились по соцсетям.

«Космическую медузу» заметили в небе над Коми В небе над Коми и Архангельской областью местные жители могли заметить феномен, который называют «космической медузой». Необычные яркие разводы остались после запуска ракеты «Союз-2.1б»

Причиной необычного свечения стал запуск ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области. Подобный эффект возникает, когда солнечные лучи освещают выхлопные газы ракеты на большой высоте. При этом поверхность Земли уже находится в тени, поэтому светящийся след особенно хорошо виден на темном небе.

Ранее похожую «космическую медузу» наблюдали жители сразу нескольких регионов России. В сентябре необычное свечение заметили в Перми, Казани, Екатеринбурге, Тюмени и других городах. Тогда лектор Пермского планетария Виталий Францев объяснил, что эффект возникает из-за расширения выхлопных газов ракеты после выхода из плотных слоев атмосферы. По его оценке, причиной явления также мог стать запуск «Союза-2.1б» с космодрома Плесецк.