Умер Азиз Ахмедов, актер из фильма «Россия, я люблю тебя»

Актер Азиз Ахмедов. Фото: teatrnabulake.ru

Умер Азиз Ахмедов, актер, сыгравший роль в фильме «Россия, я люблю тебя». Артиста не стало на 35-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Молодежного Театра на Булаке» в Казани.

«Сегодня пришла ужасная новость - не стало Азиза Ахмедова. Слова не подбираются, внутри только боль и пустота. Мы потеряли артиста, друга и человека, которого любили всем театром», - говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на окружение артиста, причиной смерти Ахмедова стало онкологическое заболевание - актер долгое время боролся с раком.

Ранее KP.RU сообщал, что на 40-м году жизни умер российский актер театра и кино Иван Скицан. Причиной смерти стала продолжительная болезнь артиста. У Скицана обнаружили онкологическое заболевание.