По Украине бегает мужчина с подобием гранаты: Полицию подняли на уши, но она пока бессильна

По Украине бегает мужчина с подобием гранаты: Полицию подняли на уши, но она бессильна Фото: REUTERS.

На Украине полиция разыскивает мужчину, который бегает по Хмельницкому с предметом, похожим на гранату. Об этом сообщил украинский Пятый канал.

По данным телеканала, неизвестного заметили в жилых кварталах города на западе страны. Для его задержания задействовали сразу несколько полицейских нарядов, которые обследуют прилегающие улицы и дворы.

В Сети также появились кадры происходящего. На одной из записей видно, как мужчина бежит по улице, а на некотором расстоянии за ним следуют несколько человек в гражданской одежде. На другом видео полицейские прочесывают двор жилого дома.

Рядом с правоохранителями находятся местные жительницы, которые обеспокоенно обсуждают происходящее. По их словам, мужчину с предполагаемой гранатой пока не удалось поймать.

Ранее в центре Кировограда вооруженный автоматом и гранатами мужчина устроил стрельбу. По информации украинского телеканала ТСН, во время происшествия прозвучало не менее шести взрывов. При этом официального подтверждения инцидента на тот момент не поступало. Мотивы действий вооруженного мужчины и сведения о его возможном задержании оставались неизвестными.