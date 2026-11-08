Роскачество: натуральная икра в составе содержит только сам продукт и соль Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Роскачестве рассказали, как выбрать действительно качественную красную икру и не нарваться на подделку. Покупателям посоветовали изучать маркировку, проверять состояние банки и обращать внимание на условия хранения деликатеса.

Первые выводы можно сделать еще у магазинного холодильника. Для икры нужна температура от минус шести до минус четырех градусов, пояснили специалисты. Если банки выставлены на одной полке с колбасами или сырами, от такой покупки они рекомендуют отказаться.

Следующий шаг - осмотр упаковки. Жестяная банка должна быть без вздутий и деформаций. Стеклянная позволяет оценить и сами икринки: целые, одинакового размера, не слипшиеся между собой. Если при переворачивании банки содержимое моментально стекает по стенкам, в продукте слишком много жидкости.

Разобраться, что именно продается в банке, поможет список ингредиентов. Эксперты предупредили в беседе с Lenta.ru, что натуральную икру могут смешивать с имитированной или структурированной. При этом закон требует достоверно указывать состав. В натуральном продукте будут икра лососевых, соль и, возможно, консервант. Альгинат натрия, загустители - каррагинан или гуаровая камедь, - красители либо ароматизаторы указывают уже на икорный продукт.

На этикетке также стоит проверить дату изготовления и сведения о сырье. Если оно было заморожено, производитель обязан сообщить об этом на упаковке. Однако считать такую икру менее вкусной ошибочно. Продукт из замороженных ястыков - икорных мешков - при соблюдении технологии производства по вкусу не уступает свежему.

Натуральную икру от имитированной можно отличить по вкусу. Имитированные икринки, как правило, более плотные, а характерного «глазка» у них нет. А если опустить их в горячую воду, то она окрасится. А вот из натуральных икринок образуются белые хлопья.

После открытия жестяной банки содержимое рекомендуют переложить в стеклянную посуду. Держать икру в холодильнике следует не более недели. Если подавать ее к столу в ближайшее время не планируется, можно воспользоваться заморозкой. При последующем медленном размораживании продукт сохранит свои свойства, пояснили специалисты.

В конце октября магазины начинают готовиться к праздничному спросу на деликатесы. На прилавках появляется дорогой деликатес — так называемое «императорское трио». Так неофициально называют три основных вида черной икры: белуги, осетра и севрюги. Цена за 100 граммов такой икры колеблется от пяти до 20 тысяч рублей, передает ОТР.

Тем временем, экономист Леонид Холод предупредил в беседе с life.ru, что черная икра может сравняться по стоимости с красной или даже оказаться дешевле нее уже в ближайший год. По его словам, производители красной икры рассматривают возможность повышения цен до 40 тысяч рублей за килограмм, что способно полностью изменить привычное соотношение стоимости двух деликатесов.