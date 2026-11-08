Протесты во Франции спровоцировала Украина: Трещина в отношениях была еще в 2023 году Фото: REUTERS.

Во Франции молодежные протесты стали одним из проявлений растущей усталости европейцев от финансовой помощи Украине. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на экспертов.

Акции начались в середине сентября, когда старшеклассники в пригородах Парижа потребовали улучшить состояние школ. Позднее к демонстрациям присоединились граждане, недовольные ростом цен, а протесты охватили другие регионы страны.

«Не вызывает сомнений, что недовольство этой молодежи, ставшее символом поколения, пострадавшего от геополитических событий, является частью растущего европейского явления, описываемого как "усталость от войны", то есть усталости от Украины», — говорится в публикации.

По мнению доцента Эдинбургского университета Бенджамина Мартилла, поддержка Киева среди европейцев начала ослабевать еще в 2023 году. Тогда граждане столкнулись с подорожанием энергоносителей и стали сомневаться в целесообразности дальнейшего финансирования Украины из-за отсутствия реальных перспектив ее победы.

Как отмечает Le Monde, февральский опрос YouGov показал, что жители Франции, Германии, Испании и Италии предпочли бы территориальные уступки Киева продолжению конфликта. Представитель исследовательского института YouTrend Лоренцо Преглиаско также указал, что европейцы все чаще считают компромисс более предпочтительным вариантом, чем дальнейшую военную поддержку Украины.

Ранее в Париже прошла массовая демонстрация против роста стоимости жизни. Тысячи участников потребовали повышения зарплат, снижения цен и прекращения полицейского насилия. К протестам присоединились профсоюзы, студенты и представители движения «желтых жилетов». Манифестанты прошли по улицам французской столицы, а их шествие сопровождали полицейские в полной экипировке.