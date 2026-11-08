Психолог Мирная: ярлыки из соцсетей могут подтолкнуть пару к разводу Фото: Анастасия Осипова.

Попытки разобраться в поведении близкого человека с помощью коротких видео из соцсетей могут обострить семейные ссоры и подтолкнуть к поспешному разводу. Об этом предупредила клинический и семейный психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная. По ее словам, универсальные списки признаков, которые все чаще предлагают взять за основу нейросети и специалисты в соцсетях, не позволяют понять, что на самом деле происходит в паре.

Порой под влиянием интернет-роликов люди заранее записывают партнера в нарциссы, абьюзеры или манипуляторы. И вместо желания разобраться ставят свой диагноз. В итоге обсуждение конкретной ссоры превращается в выяснение, кто из партнеров токсичен и кому требуется терапия. А вот сама причина разногласий при этом остается без внимания.

В кризисной ситуации человеку хочется определенности, отметила Мирная в беседе с Lenta.ru. Поэтому категоричные выводы, что конкретный поступок это «любовь» или «не любовь» - может быть заблуждением.

По словам психолога, многие профессиональные понятия в быту получают слишком широкое толкование. Несогласие с мнением партнера могут принять за обесценивание, неприятную беседу - за нарушение границ, а отказ выполнить просьбу - за манипуляцию. Так возникает ожидание, что в благополучных отношениях вовсе не должно быть дискомфорта. Между тем ссоры и несовпадение потребностей сами по себе еще не означают насилия.

Порой же психологические ярлыки используют для получения морального преимущества. Объявив партнера нарциссом, человек может не замечать собственного вклада в конфликт. Поэтому, выстроить здоровые отношения невозможно, если один постоянно ставит другому диагнозы, а второй вынужден оправдываться.

Ранее, клинический психолог Инна Паустовская рассказала, как человеческий мозг способен дорисовывать детали происходящего в прошлом. Это называется эффект Манделы. Мозг „достраивает“ недостающие детали по привычным образцам, передает 360.ru.

А кандидат психологических наук, доцент, практикующий психолог Елена Скрипачева отметила в беседе с RT, что сравнение себя с другими — это не вредная или полезная привычка сама по себе. Так работает наш мозг, он анализирует и сопоставляет автоматически. Но если сравнение себя с другими становится фоновым состоянием и причиняет психологическую боль, то начинаются проблемы.