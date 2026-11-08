Нутрициолог Осинкина: перекусы воруют энергию в течении дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

На состояние человека в течении дня влияют не только качество сна и уровень стресса, но и те продукты, которые оказываются на столе. Нутрициолог Людмила Осинкина предупредила, что некоторые пищевые привычки крадут энергию.

Прежде всего, это перекусы чем-то сладким. Кратковременный прилив сил после такого перекуса сменится большей усталостью. Все простые углеводы приводят именно к такому состоянию: шоколадный батончик, сладкая выпечка, латте с сиропом спровоцируют подобный эффект.

- Вскоре после перекуса сладостями организм с помощью инсулина начинает регулировать уровень глюкозы. Если после сладкого перекуса концентрация сахара в крови резко повышается, а затем быстро снижается, могут появиться слабость, сонливость, раздражительность и трудности с концентрацией внимания, — предупредила Осинкина в беседе с Lenta.ru.

После перекусов желание поесть возвращается еще сильнее. А продукты с высоким содержанием сахара почти не содержат клетчатки, а значит, несут минимум пользы.

Врач-гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко советует добавлять в рацион продукты, содержащие магний, железо и коэнзим Q10, они участвуют в выработке энергии. Магнием богаты орехи и семена, бобовые, цельнозерновые крупы и зелень. А коэнзим Q10 содержится в мясе, рыбе и субпродуктах, пишет Life.ru.

Ранее эксперты дали советы, как составить рацион школьника, чтобы улучшить состояние памяти и умственные способности. Особенно важны омега-3 жирные кислоты. Они есть в рыбе, льняном масле, грецких орехах. Это главный строительный материал для клеток мозга, и он напрямую влияет на когнитивные функции. Дети, которые регулярно получают достаточно омега-3, лучше читают, пишут и решают сложные логические задачи, пишет aif.ru.