Россияне могут бесплатно получить путевки в санатории: Льгота доступна этим категориям Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА.

В России инвалиды, ветераны и другие льготные категории граждан имеют право на бесплатные путевки в санатории. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

«На федеральном уровне такое право имеют люди с инвалидностью, в том числе дети, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также граждане, пострадавшие от радиационного воздействия, и некоторые другие категории», — пояснил парламентарий.

По словам Хамитова, для получения путевки необходимо иметь медицинские показания. При этом в отдельных регионах действуют дополнительные программы поддержки, которыми могут воспользоваться в том числе пенсионеры. Поэтому депутат посоветовал россиянам проверять не только федеральные, но и местные льготы.

Парламентарий также подчеркнул, что многие граждане не знают о положенных им мерах поддержки. Он призвал сделать информацию о социальных гарантиях более доступной, чтобы люди могли своевременно воспользоваться своими правами.

Немногим ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила о федеральных и региональных льготах, о которых знают далеко не все россияне. В частности, пенсионеры могут рассчитывать на налоговые послабления, а в отдельных регионах — на льготный проезд, компенсацию расходов на ЖКУ и бесплатное зубопротезирование. Многодетным семьям также доступны различные меры поддержки, включая бесплатное питание для школьников и путевки на детский отдых. Уточнить полный перечень положенных льгот можно в Социальном фонде или МФЦ.