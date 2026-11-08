Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2026 15:43

Россияне могут бесплатно получить путевки в санатории: Льгота доступна этим категориям

Депутат Хамитов: инвалиды и ветераны имеют право на путевки в санатории
Марк СОКОЛОВ
Россияне могут бесплатно получить путевки в санатории: Льгота доступна этим категориям

Россияне могут бесплатно получить путевки в санатории: Льгота доступна этим категориям

Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА.

В России инвалиды, ветераны и другие льготные категории граждан имеют право на бесплатные путевки в санатории. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

«На федеральном уровне такое право имеют люди с инвалидностью, в том числе дети, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также граждане, пострадавшие от радиационного воздействия, и некоторые другие категории», — пояснил парламентарий.

По словам Хамитова, для получения путевки необходимо иметь медицинские показания. При этом в отдельных регионах действуют дополнительные программы поддержки, которыми могут воспользоваться в том числе пенсионеры. Поэтому депутат посоветовал россиянам проверять не только федеральные, но и местные льготы.

Парламентарий также подчеркнул, что многие граждане не знают о положенных им мерах поддержки. Он призвал сделать информацию о социальных гарантиях более доступной, чтобы люди могли своевременно воспользоваться своими правами.

Немногим ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила о федеральных и региональных льготах, о которых знают далеко не все россияне. В частности, пенсионеры могут рассчитывать на налоговые послабления, а в отдельных регионах — на льготный проезд, компенсацию расходов на ЖКУ и бесплатное зубопротезирование. Многодетным семьям также доступны различные меры поддержки, включая бесплатное питание для школьников и путевки на детский отдых. Уточнить полный перечень положенных льгот можно в Социальном фонде или МФЦ.