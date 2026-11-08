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НовостиПроисшествия8 ноября 2026 15:45

Несколько населенных пунктов в Ростовской области обесточены из-за атаки ВСУ

В трех поселениях Ростовской области произошло отключение света из-за падения обломков дрона ВСУ на электроподстанцию
Мария МАМАЕВА
Несколько населенных пунктов в Ростовской области обесточены из-за атаки ВСУ

Несколько населенных пунктов в Ростовской области обесточены из-за атаки ВСУ

Фото: REUTERS.

Несколько населенных пунктов в Ростовской области остались без электричества в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Сегодня днем в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА в Миллеровском районе произошло повреждение и возгорание трансформатора на территории электроподстанции Сулин», - написал он в мессенджере MAX.

Как сообщил Слюсарь, отключение произошло на территории поселений Сулинское, Волошинское, Титовское. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Восстановительные работы начнутся после обеспечения всех мер безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ставропольском крае произошло частичное отключение электроснабжения. Несколько тысяч человек остались без света из-за возникшей аварийной ситуации.