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НовостиПроисшествия8 ноября 2026 16:00

Пострадавший при атаке ВСУ в Белгородской области мирный житель умер в больнице

В оперштабе Белгородской области сообщили о гибели двух мирных жителей в результате атак ВСУ на регион
Мария МАМАЕВА
Пострадавший при атаке ВСУ в Белгородской области мирный житель умер в больнице

Пострадавший при атаке ВСУ в Белгородской области мирный житель умер в больнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Житель Белгородской области, раненый в результате атаки Вооруженных сил Украины 31 октября, умер в больнице. Об этом говорится в заявлении пресс-службы оперштаба региона.

«В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке БПЛА в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа», - говорится в публикации.

Также в оперштабе сообщили о смерти еще одного мирного жителя, который погиб в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом ночью 7 ноября. Личность погибшего была установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Белгородской области трое мирных жителей, включая восьмилетнего ребенка, стали жертвами атаки ВСУ. Киевский режим нанес целенаправленный удар по гражданскому микроавтобусу.