Пострадавший при атаке ВСУ в Белгородской области мирный житель умер в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Житель Белгородской области, раненый в результате атаки Вооруженных сил Украины 31 октября, умер в больнице. Об этом говорится в заявлении пресс-службы оперштаба региона.

«В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке БПЛА в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа», - говорится в публикации.

Также в оперштабе сообщили о смерти еще одного мирного жителя, который погиб в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом ночью 7 ноября. Личность погибшего была установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Белгородской области трое мирных жителей, включая восьмилетнего ребенка, стали жертвами атаки ВСУ. Киевский режим нанес целенаправленный удар по гражданскому микроавтобусу.