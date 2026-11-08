Трамп может пойти на отчаянный шаг после выборов: Американец покажет инопланетянина, но есть нюанс Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп может показать американцам настоящего инопланетянина после выборов в Конгресс. Такое предположение высказал режиссер и исследователь НЛО Джон Стюарт, слова которого приводит газета The Daily Star.

По мнению уфолога, американский лидер может пойти на необычный политический трюк, чтобы отвлечь внимание общественности от поражения на выборах и вернуть доверие избирателей. Для этого Трамп якобы способен представить публике представителя внеземной цивилизации или продемонстрировать фотографии «исключительного качества».

Стюарт также допускает, что глава Белого дома может обнародовать снимки восстановленных инопланетных технологий. По утверждению исследователя, подобные артефакты хранятся в засекреченных военных бункерах США.

Впрочем, каким образом подобное зрелище могло бы вернуть доверие американцев к Трампу, Стюарт не объяснил. Да и сама идея выглядит скорее сценарием фантастического фильма, чем реальным политическим ходом.

При этом никаких убедительных доказательств существования таких объектов или намерений Трампа уфолог не представил. Его предположения основаны исключительно на возможном стремлении американского лидера привлечь внимание СМИ и восстановить политические позиции.

Ранее Дональд Трамп рассказал о встречах американских военных летчиков с неопознанными летающими объектами. По словам президента США, один из пилотов сообщил ему о круглом объекте, который двигался в четыре раза быстрее истребителя F-22. Американский лидер признался, что подобные истории произвели на него впечатление, однако от прямого ответа на вопрос о существовании инопланетян уклонился.