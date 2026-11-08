Синоптик Позднякова: с 9 по 15 ноября в Москве не ожидается осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей с 9 по 15 ноября. Температура в этот период превысит климатическую норму: в ночные часы ожидается, что столбики термометров будут колебаться в границах от -2 до +3 градусов, а днем – от +2 до +7 градусов.

Температурный минимум придется на 9 и 10 ноября, в эти дни максимально похолодает, а вот осадков в столичном регионе не ожидается.

- И не исключено, что следующие выходные будут с еще более высокой температурой, порядка +6–8 градусов в дневные часы, — сказала Позднякова в беседе с NEWS.ru.

Атмосферное давление будет чуть выше нормы: 9 ноября составит 755, 10 ноября — 753, а 11 ноября — 750 миллиметров ртутного столба.

Под влиянием циклона оно продолжит понижаться. Начале недели ветер будет западным, но затем начнет менять направление, к концу недели ожидается теплый юго-западный ветер.

Между тем, наступающая неделя является границей между осенью и зимой. В это время приходит так называемая метеорологическая зима, но пока прогнозы благоприятные и похолодания не произойдет.