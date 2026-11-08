Онищенко усомнился, что российские туристы подхватили во Вьетнаме новый грипп Фото: Иван МАКЕЕВ.

Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко ответил, могли ли российские туристы заразиться гриппом во Вьетнаме.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство начало проверку после того, как стало известно о группе заболевших туристов в Нячанге.

Но, по мнению Геннадия Онищенко, вряд ли речь идет о новом вирусе. Скорее всего, туристы могли подхватить кишечное отравления, а причиной тому стала местная еда и вода.

- Если это инфекционное заболевание, то сами вьетнамцы будут заинтересованы госпитализировать, чтобы он других не заражал, в том числе и своих вьетнамцев, - рассуждает эпидемиолог в беседе с NEWS.ru.

Куда больше вероятность, что проблемы со здоровьем связны с бытовыми причинами: не то съели, выпили неочищенную воду и это стало причиной отравления.

Когда меняется привычный рацион, дисфункция кишечника – заурядная тема, отмечает эксперт. Она встречается даже у здоровых людей, причем не обязательно менять континенты, порой даже меняя регион внутри своей страны можно столкнуться с подобным явлением.

Тем не менее, пока точные диагнозы заболевших неизвестны. Роспотребнадзор направил запросы туроператорам и Минздрав Вьетнама, чтобы уточнить состояние россиян.