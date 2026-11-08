IT-эксперт Шурыгин: человека с сайта знакомств нужно проверять личным звонком Фото: Александр Подгорчук.

IT-эксперт Михаил Шурыгин дал совет, как не угодить в руки к мошеннику на сайте знакомств. Подобных историй немало и знакомиться в виртуальном пространстве нужно максимально осторожно.

Прежде всего, стоит отказаться от перехода по ссылкам. Не лишним будет заглянуть в соцсети к человеку, а порой поможет очный звонок.

- Надо проверять социальные сети человека и номера телефона, спрашивать о причинах, по которым к вам вообще вышли, - советует эксперт в беседе с Абзацем.

Он отметил, что социальная инженерия сегодня развивается очень стремительно. А искусственный интеллект помогает преступникам создавать нужные картинки, составлять ответы на вопросы, которые «цепляют» жертву.

Можно подделать голос и стиль общения, поэтому требуется максимально долгая проверка. Даже если общение было продолжительным и от знакомого приходит сомнительная ссылка, то не нужно по ней переходить. Не исключено, что профиль человека тоже был взломан. В таком случае проще набрать напрямую и спросить.

В некоторых случаях, фишинговые ссылки, которые крадут информацию, поможет вычислить антивирус. Но защитные программы не всегда могут противостоять утечке данных.

Если по ссылке просят внести какую-то оплату, то нужно тщательно перепроверить адресную строку. Наличие или отсутствие лишних символов также может указывать на подозрительный ресурс.