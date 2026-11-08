Агафья Лыкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Сети появилось фото отшельницы Агафьи Лыковой после тревожных сообщений о ее якобы пропаже в саянской тайге. О том, что произошло с женщиной, рассказал KP.RU бизнесмен и филантроп Али Узденов, который уже несколько лет помогает ей.

Отшельница около десяти дней не выходила на связь, хотя прежде почти ежедневно пользовалась спутниковым телефоном. Обеспокоенные благотворители отправили к ее заимке вертолет. Больше всего они опасались нападения медведя, который неоднократно появлялся возле жилища Лыковой.

Несмотря на низкую облачность, вертолет смог добраться до Таежного тупика. Прибывшие обнаружили отшельницу живой и здоровой. Причиной ее длительного молчания оказалась техническая неисправность.

«С ней, слава Богу, все в порядке. А причиной молчания стала поломка спутникового телефона», — рассказал Узденов.

По словам бизнесмена, Лыкова находится в хорошем настроении и даже показала гостям недавно вылупившихся цыплят. Спутниковый телефон удалось починить, поэтому теперь женщина снова может связываться с внешним миром. Отшельница также передала всем низкий поклон и попросила не беспокоиться за нее.

Однако после визита спасателей возникла новая проблема. Помогавший Лыковой дьякон решил покинуть заимку и вернуться к обычной жизни. Его увезли на том же вертолете.

Как ранее рассказал духовный наставник отшельницы, старообрядческий священник Игорь Мыльников, для Лыковой уже начали искать нового помощника. Главным требованием остается принадлежность к старообрядческой вере, поскольку будущему соседу предстоит разделить с ней не только тяжелый быт, но и религиозный уклад. При этом отшельнице уже 81 год, а впереди ее ждет суровая сибирская зима.