В Европе зафиксировали новый антирекорд по закачке газа в подземные хранилища. Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

В Европе зафиксирован новый антирекорд по закачке газа в подземные хранилища. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Согласно данным Gas Infrastructure Europe, 6 ноября отбор газа из ПХГ стал исторически максимальным для этой даты», - говорится в сообщении.

Уточняется, что из европейских подземных хранилищ было поднято на 83 миллиона кубометров больше предыдущего суточного максимума. Повышение составило 23,9% с предыдущих показателей.

Представители «Газпрома» также отметили, что уровень заполненности подземных хранилищ в Германии в настоящий момент упал ниже показателя в 60%. Возникшая с заполненностью ПХГ ситуация в первую неделю ноября стала исключительной за все время наблюдений.

Ранее KP.RU сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на серьезные последствия для ЕС в сфере энергетики. Он заявил, что Европе для выживания необходима российская энергия.