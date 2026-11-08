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НовостиПолитика8 ноября 2026 17:18

Силы ПВО в течение дня сбили 50 дронов ВСУ над территорией России

Данные опубликовало Минобороны
Ольга НОВИКОВА
Силы ПВО ликвидировали дроны противника

Силы ПВО ликвидировали дроны противника

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Бойцы сил противовоздушной обороны успешно ликвидировали 50 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Россией. Такие данные опубликовало Министерство обороны РФ в своем канале в «Максе».

Ведомство отметило, что речь о промежутке времени с восьми утра до восьми вечера.

«В течение дня с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - написало ведомство.

Отмечается, что дроны противника успешно ликвидированы над территориями нескольких регионов России. Среди них – Курская, Брянская, Белгородская, Ростовская области, а также Республика Крым.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 8 ноября силы ПВО России сбили 142 украинских дрона над регионами страны.