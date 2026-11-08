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НовостиОбщество8 ноября 2026 17:26

В Подмосковье закрылась сеть АЗС «Трасса»

40 из 57 автозаправочных станций сети «Трасса» в Московской области опечатаны после закрытия
Мария МАМАЕВА
В Подмосковье закрылась сеть АЗС «Трасса»

В Подмосковье закрылась сеть АЗС «Трасса»

Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Московской области закрылась сеть автозаправочных станций «Трасса». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства энергетики Подмосковья.

«Все 53 АЗС сети «Трасса», расположенные в Московской области, на данный момент не функционируют», - сообщает ведомство.

Сеть АЗС «Трасса» находится под управлением компании «Евротранс», которой грозит процедура банкротства. Согласно заявлению министерства, из 57 автозаправочных станций 40 в настоящий момент уже опечатаны, а еще 17 будут подвернуты аналогичной процедуре до конца предстоящей недели.

Ранее KP.RU сообщал, что в России число ликвидаций компаний, занимающихся розничной продажей топлива, достигло максимума с 2022 года. Как заявляет «Коммерсантъ», за первые девять месяцев 2026 года прекратили деятельность 935 компаний и предпринимателей в топливной рознице.