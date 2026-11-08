В Подмосковье закрылась сеть АЗС «Трасса» Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Московской области закрылась сеть автозаправочных станций «Трасса». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства энергетики Подмосковья.

«Все 53 АЗС сети «Трасса», расположенные в Московской области, на данный момент не функционируют», - сообщает ведомство.

Сеть АЗС «Трасса» находится под управлением компании «Евротранс», которой грозит процедура банкротства. Согласно заявлению министерства, из 57 автозаправочных станций 40 в настоящий момент уже опечатаны, а еще 17 будут подвернуты аналогичной процедуре до конца предстоящей недели.

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