На Украине задержали мужчину, в руке которого взорвалась граната Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На Украине сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, в руке которого взорвалась граната. Об этом говорится в заявлении полиции Хмельницкой области.

«В полицию поступило сообщение о мужчине, который находился в микрорайоне Раково с гранатой. По предварительной информации, боеприпас взорвался у него в руке», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 8 ноября. В результате взрыва гранаты мужчина получил повреждения, ему была оказана необходимая помощь. На месте ЧС работает следственно-оперативная группа, детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что неизвестного с гранатой в руке заметили в жилых кварталах города на западе Украины. Для задержания мужчины были задействованы сразу несколько полицейских нарядов.