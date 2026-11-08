Трамп показал ИИ-мультфильм с Даной Уайтом в роли пресс-секретаря Белого дома Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный ИИ мультфильм о том, как бы выглядел гендиректор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в роли пресс-секретаря Белого дома. Видео американский лидер поделился в соцсети Truth Social.

На кадрах в шутливой форме представлено, как бы мог выглядеть первый брифинг Уайта в качестве пресс-секретаря администрации Трампа. По обе стороны от главы UFC стоят бойцы спортивной организации, в том числе Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Они же выводят из зала журналистов после их вопросов.

Трамп запостил ИИ-мультфильм с Даной Уайтом в роли пресс-секретаря Белого дома

В конце сгенерированный Трамп интересуется у Уайта, как прошел брифинг, видя «разгромленные» СМИ и отмечая отличную работу президента UFC.

Ранее KP.RU сообщал, что Дана Уайт опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он стоит за трибуной пресс-секретаря Белого дома. В комментарии к снимку глава UFC написал «Вперед к новой главе». До этого сообщалось, что Трамп также предложил Уайту стать пресс-секретарем Белого дома.