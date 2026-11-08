Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2026 22:02

Врач-диетолог Соломатина назвала допустимую норму белой икры в день

Диетолог Соломатина: Белой икры стоит есть не более 1-2 чайных ложек в день
Авторы (2):
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Мария МАМАЕВА
Диетолог Соломатина: Белой икры стоит есть не более 1-2 чайных ложек в день

Диетолог Соломатина: Белой икры стоит есть не более 1-2 чайных ложек в день

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала допустимую норму употребления белой икры в день. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU, напомнив, что стоит обратить внимание на содержание соли в продукте.

«Вся икра в том виде, как мы привыкли ее употреблять, содержит много соли, что в значительной степени снижает полезный эффект. Поэтому рекомендуется употреблять ее не более 1-2 чайных ложек в день», - отметила врач-диетолог.

Соломатина подчеркнула, что в белой икре содержатся Омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для здоровья сердечно-сосудистой системы. Такую икру, как правило, добывают из рыб, живущих в естественной среде, что влияет на наличие в продукте антиоксидантов, защищающий наш организм от старения и стрессов.

При этом и между видами белой икры есть различия в содержании витаминов и макроэлементов.

«Щучья, например, более богата селеном, там больше витамина Б-12, а в икре минтая больше фосфора. И все они содержат легко усваиваемый белок», - резюмировала Соломатина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Переикровка: россияне все чаще выбирают белую икру и отказываются от красной