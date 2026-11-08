Врач-диетолог Соломатина назвала допустимую норму белой икры в день

Диетолог Соломатина: Белой икры стоит есть не более 1-2 чайных ложек в день Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала допустимую норму употребления белой икры в день. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU, напомнив, что стоит обратить внимание на содержание соли в продукте.

«Вся икра в том виде, как мы привыкли ее употреблять, содержит много соли, что в значительной степени снижает полезный эффект. Поэтому рекомендуется употреблять ее не более 1-2 чайных ложек в день», - отметила врач-диетолог.

Соломатина подчеркнула, что в белой икре содержатся Омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для здоровья сердечно-сосудистой системы. Такую икру, как правило, добывают из рыб, живущих в естественной среде, что влияет на наличие в продукте антиоксидантов, защищающий наш организм от старения и стрессов.

При этом и между видами белой икры есть различия в содержании витаминов и макроэлементов.

«Щучья, например, более богата селеном, там больше витамина Б-12, а в икре минтая больше фосфора. И все они содержат легко усваиваемый белок», - резюмировала Соломатина.

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