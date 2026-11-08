В Германии выставили на продажу исторический замок за один евро

Власти Бад-Дюбен в Саксонии ищут инвесторов, которые готовы спасти от разрушения замок с 800-летней историей. Фото: commons.wikimedia.org

В Германии власти выставили на продажу исторический замок Шнадиц за один евро. Однако для приобретения солидной недвижимости новому владельцу придется потратиться на огромные вложения на его реконструкцию. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно источнику, власти Бад-Дюбен в Саксонии ищут инвесторов, которые готовы спасти от разрушения средневековый замок с 800-летней историей. Площадь строения составляет около 1012 квадратных метров. В замке также сохранились рыцарский зал и две башни, однако общее состояние здания остается бедственным.

Как сообщает издание, власти рассчитывают, что новый владелец будет готов вложить в ремонт порядка 20 млн евро и превратить замок в гостиницу или другое общественное учреждение. При этом любые работы по реставрации необходимо будет согласовывать с профильными ведомствами, а приобрести располагающийся рядом парк нужно отдельно - за 60 евро на каждый квадратный метр.

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии выставили на продажу исторический замок Wolfsbrunnen, расположенный в коммуне Майнхард. Строение считается одним из самых дорогих и эксклюзивных объектов недвижимости в стране.