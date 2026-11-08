Трамп назвал маловероятным возобновление масштабных боев между США и Ираном Фото: REUTERS.

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп назвал маловероятным возобновление масштабных боевых действий между США и Ираном. Об этом американский лидер заявил в интервью CNN.

«Крайне маловероятно, что в этом будет необходимость», - отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам президента США, решение Вашингтона о возобновлении полномасштабного противостояния с Тегераном будет зависеть от того, подпишет ли Иран «очень сильное» соглашение. Однако Трамп не исключил нанесение новых ударов по исламскому государству, которые будут «чувствительными».

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы США атаковали иранский остров Кешм. Американские военные нанесли точечный удар по зенитной установке, выведя оружие из строя.