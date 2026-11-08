У Венесуэлы новый загадочный нефтяной король: его одобрил Трамп

WP: миллиардер Бетанкур стал новым нефтяным королем Венесуэлы в сделке с США Фото: REUTERS.

Миллиардер Алехандро Бетанкур стал новым «нефтяным королем» Венесуэлы и главным партнером США в сделке между Каракасом и Вашингтоном. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«Для Соединенных Штатов эта сделка беспрецедентна. Например, после двух войн в Ираке правительство США никогда не стремилось к прямым правам собственности на нефтяные активы», - говорится в материале.

Согласно источнику, при поддержке администрации США Бетанкур создает в Венесуэле новую бизнес-империю, при которой американцы смогут получать нефть всего за 30 долларов за баррель. В рамках соглашения Вашингтон получает 35% компании миллиардера, в то время как сам предприниматель получит права на разработку нефтяных месторождений. По данным WP, их запасы оценивается в 63,7 млрд баррелей.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил об экономических успехах Вашингтона. По словам главы Белого дома, американцы заработали на венесуэльской нефти больше, чем потратили на военные действия в Иране.