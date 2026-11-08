Санду: Молдавия полностью прекратила закупки газа из России Фото: REUTERS.

Молдавия полностью отказалась от закупок газа из России. Об этом заявила глава республики Майя Санду.

«Молдова покупает ноль российского газа, и на подходе еще две линии электропередачи в Румынию», - написала она в личном аккаунте в социальной сети X.

По словам Санду, Молдавия запустила линию электропередачи Вулканешты - Кишинев, которая соединяет республику с Румынией и энергосистемой Европы. При этом поставки по ней станут намного дороже, особенно на фоне энергокризиса в стране.

Проект ЛЭП был реализован за счет кредита Всемирного банка, сумма которого составила 61 млн евро. Его целью является замещение доступной электроэнергии с ГРЭС в Приднестровье на дорогостоящие ресурсы из Румынии.

Ранее KP.RU сообщал, что страны Европы получили из России энергоресурсов на 320,7 млрд долларов с 2022 года. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, только за девять месяцев текущего года европейские страны получили энергоресурсы на 21,3 млрд долларов.