Умер Александр Водопьянов, создатель интернет-проекта «Итальянское радио»

Александр Водопьянов умер на 56-м году жизни. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Умер Александр Водопьянов, создатель и ведущий первого в РФ интернет-проекта «Итальянское радио». Ему было 55 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения семьи артиста.

«Сегодня, в 06:10 утра умер Александр», — сказала собеседница агентства.

Александр Водопьянов работал ведущим на радио «Орфей», где был автором передач «Большой театр сегодня» и «Оперный театр радио «Орфей». На канал «Культура» он создал цикл программ «Цветы и песни Италии». В соавторстве с Валерией Давыдовой придумал и с 1 октября 2015 года запустил проект «Итальянское радио», который был посвящен различным направлениям итальянской музыки. Водопьянов работал с такими звездами, как оперные певцы Зураб Соткилава и Елена Образцова.

Александр Водопьянов был известен своими выступлениями в России и за рубежом, участвовал во многих оперных и опереточных постановках, вел концерты, участвовал в проекте Василия Ланового «Спасибо за память, потомки», занимался исследованием итальянской музыки и творчества Джакомо Пуччини, Ференца Легара и Сергея Рахманинова.

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