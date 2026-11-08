Посол Копыркин: Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Армении придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

«Мы не можем не понимать, что Евросоюз сейчас - совсем не тот, что был какое-то количество лет назад, в том числе в контексте отношений с Россией. Поэтому надо делать выбор», - отметил дипломат.

По словам Копыркина, Армении стоит понимать, что сохранение членства в ЕАЭС остается в интересах страны, поскольку оно дает Еревану серьезные привилегии. Участие в Евразийском экономическом союзе также дает преимущество с точки зрения роста товарооборота и объема ВВП. Однако, как напомнил посол, выбор в этом вопросе остается за Арменией.

Ранее KP.RU сообщал, что возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к экономическим потерям в размере до 40% ВВП страны. Также Ереван рискует столкнуться с потерей льготного доступа к рынкам стран союза, сокращением денежных переводов из РФ и утратой преимуществ в сфере трудовой миграции.