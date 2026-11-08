Депутат Говырин: многодетные семьи могут сохранить пособие при росте дохода Фото: Евгения ГУСЕВА.

Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что многодетные семьи могут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев при небольшом превышении доходного порога.

Это правило стало действовать с 22 мая 2026 года. Оно распространяется на льготы, которые были назначены с 1 января.

- Оно применяется при обращении за назначением на новый период, когда семья уже получала пособие на детей до 17 лет, — уточнил депутат в беседе с RT.

Для сохранения выплат имеется финансовый порог – среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум региона более чем на 10 процентов. Пересчет делается после обращения о продлении выплат.

По правилам, он рассчитывается за 12 месяцев которые предшествовали заявлению. Все поступления суммируются и делятся на всех членов семьи, а исходя из полученной суммы назначается выплата.

Но сохраняется она не в полной сумме, а в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума для детей.

- Воспользоваться превышением в пределах 10% семья может однократно за весь период реализации права на единое пособие, - сказал депутат.

Парламентарий рекомендовал подавать заявление на новые выплаты в последний месяц, когда выплачивается текущее назначение. Либо в течении трех последующих месяцев.

Для того, чтобы не было проблем, получателю стоит убедиться, что статус многодетной семьи подтвержден, соблюдено условие по датам выплат и требования к доходам семьи.

Тем временем, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что многодетные семьи могут получить льготы, о которых многие не знают. В разговоре с Lenta.ru она объяснила, что это могут быть освобождения от налога на часть имущества или, например, бесплатное питание в школах.