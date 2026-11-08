Газовое месторождение в Иракском Курдистане было атаковано беспилотниками

Дроны ударили по месторождению Хор-Мор в Ираке Фото: REUTERS.

Газовое месторождение Хор-Мор в Иракском Курдистане подверглось атаке беспилотников неизвестного происхождения. Об этом 8 ноября сообщил портал Shafaq со ссылкой на источник.

Информатор в органах безопасности Ирака уточнил, что удар был нанесен по месторождению, расположенному в провинции Сулеймания. После атаки в нескольких районах автономного региона начались перебои со светом.

Ранее Корпус стражей исламской революции нанес удар дронами и ракетами по американским объектам. Иранскими военными были атакованы военные базы США на территории Иракского Курдистана.

Как сообщал KP.RU, пять человек погибли в результате атак на территории Иракского Курдистана. Также многие жители были ранены. Премьер автономного региона Масрур Барзани подчеркнул необходимость срочных действий со стороны властей Ирака.