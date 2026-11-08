Вскрылось тайное участие BlackRock в переговорах по Украине: Италия закатила скандал

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также раскритиковала формат переговоров. В письме главе Евросовета Антониу Коште она указала на отсутствие единой позиции ЕС и необходимость определить, кто будет представлять интересы объединения. Фото: REUTERS.

Тайное участие американской инвестиционной компании BlackRock в обсуждении послевоенного восстановления Украины вызвало критику в Италии. Журналисты Il Fatto Quotidiano усомнились, кому достанется основная экономическая выгода от реконструкции страны.

Авторы публикации отметили, что к переговорам скрытно привлекли крупную американскую компанию, тогда как роль европейских государств остается ограниченной. Это, по их мнению, ставит вопрос о распределении будущих контрактов и финансовых возможностей.

«Бизнес есть бизнес, особенно когда речь идёт о военном конфликте», — говорится в статье.

Консультации прошли в Брюсселе с участием представителей Украины, США, НАТО, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии, Всемирного банка и BlackRock. Остальные европейские страны остались за бортом. Обсуждались восстановление инфраструктуры, финансирование украинской экономики и гарантии безопасности.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также раскритиковала формат переговоров. В письме главе Евросовета Антониу Коште она указала на отсутствие единой позиции ЕС и необходимость определить, кто будет представлять интересы объединения.

По оценке издания, крупные международные инвесторы могут получить значительную часть выгод от восстановления Украины, тогда как некоторые европейские страны рискуют остаться в стороне от принятия решений.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что страны Евросоюза опасаются остаться в стороне от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Брюсселе обсуждают кандидатуры специального представителя, который мог бы выступать от имени всего ЕС в диалоге с Россией.