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НовостиВ мире8 ноября 2026 21:46

"Нет оправдания": глава Nvidia признался в измене жене из-за сообщений о шпионаже

Глава Nvidia Хуанг признал супружескую измену из-за скандала с разведкой КНР
Мария ПАНЮТИНА
Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг

Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг

Фото: REUTERS.

Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг признал супружескую измену и принес извинения жене, детям и сотрудникам корпорации. Об этом сообщает Axios со ссылкой на черновик его письма сотрудникам.

"Я изменил своей жене. Моими поступками я причинил боль ей и нашим детям. Моему поведению нет оправдания", - написал глава Nvidia. Совет директоров компании начал расследование.

Поводом для признания Хуанга стали данные разведки США. Из них следует, что руководитель Megaspeed Элис Хуанг, поддерживающая тесные отношения с главой Nvidia, является якобы источником информации для китайских государственных структур.

Ранее KP.RU сообщал, что генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон ушел в отставку. Это произошло сразу после того, как он вместе с любовницей попал в объектив “камеры поцелуев” на концерте Coldplay.