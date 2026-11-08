"Нет оправдания": глава Nvidia признался в измене жене из-за сообщений о шпионаже

Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг Фото: REUTERS.

Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг признал супружескую измену и принес извинения жене, детям и сотрудникам корпорации. Об этом сообщает Axios со ссылкой на черновик его письма сотрудникам.

"Я изменил своей жене. Моими поступками я причинил боль ей и нашим детям. Моему поведению нет оправдания", - написал глава Nvidia. Совет директоров компании начал расследование.

Поводом для признания Хуанга стали данные разведки США. Из них следует, что руководитель Megaspeed Элис Хуанг, поддерживающая тесные отношения с главой Nvidia, является якобы источником информации для китайских государственных структур.

Ранее KP.RU сообщал, что генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон ушел в отставку. Это произошло сразу после того, как он вместе с любовницей попал в объектив “камеры поцелуев” на концерте Coldplay.