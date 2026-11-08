Путин и Трамп спутали карты Западу: какими будут последствия сближения

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Сближение президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом нарушило планы западных стран по международной изоляции Москвы. Об этом пишут авторы CNN.

В публикации отмечается, что готовность Трампа смягчить санкции против России и заключать с Путиным деловые соглашения подрывает многолетние усилия бывшей администрации президента США Джо Байдена и союзников в ЕС по сдерживанию Москвы.

Авторы материала уточнили, что дизельная сделка между Россией и США стала первым признаком изменения американского подхода. Телеканал считает, что такая перспектива вызывает "немалое беспокойство" в странах Евросоюза.

Ранее США дизельной сделкой нанесли Украине сильнейший удар с начала конфликта. Среди украинцев усиливается "чувство предательства" со стороны Вашингтона на фоне изменения американской политики.