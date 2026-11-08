Трамп хочет встретиться с Путиным и Си Цзиньпином: что будут обсуждать лидеры

Фото: REUTERS.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил журналистам.
"Я отправлюсь в Китай, полагаю, что встречусь с президентом Путиным и председателем Си [Цзиньпином]", - сказал американский лидер перед вылетом из Флориды.
Глава Белого дома выразил уверенность, что предстоящие переговоры будут интересными. Трамп хочет обсудить с Путиным и Си Цзиньпином вопросы денуклеаризации.
Ранее Трамп провел телефонные переговоры с Путиным. В результате диалога была заключена дизельная сделка. Решение США последовало после неоднократных призывов к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.