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НовостиВ мире8 ноября 2026 23:51

Трамп хочет встретиться с Путиным и Си Цзиньпином: что будут обсуждать лидеры

Трамп анонсировал встречи с Путиным и Си Цзиньпином
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил журналистам.

"Я отправлюсь в Китай, полагаю, что встречусь с президентом Путиным и председателем Си [Цзиньпином]", - сказал американский лидер перед вылетом из Флориды.

Глава Белого дома выразил уверенность, что предстоящие переговоры будут интересными. Трамп хочет обсудить с Путиным и Си Цзиньпином вопросы денуклеаризации.

Ранее Трамп провел телефонные переговоры с Путиным. В результате диалога была заключена дизельная сделка. Решение США последовало после неоднократных призывов к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.