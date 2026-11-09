Режим беспилотной опасности объявлен в Ленинградской области

В Ленинградской области в ночь на 9 ноября был объявлен режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области", - написал чиновник в мессенджере Max.
Дрозденко уточнил, что в регионе на фоне опасности может наблюдаться понижение скорости мобильного интернета.
Ранее ВСУ атаковали Санкт-Петербург. Под удар попал "Петербургский нефтяной терминал". В результате на территории терминала и еще трех объектах гражданской инфраструктуры начался пожар.
Как сообщал KP.RU, киевский режим беспилотниками нанес удар по центру обработки данных VK в Ленинградской области. Сервисы компании были доступны пользователям в обычном режиме.