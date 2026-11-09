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НовостиОбщество9 ноября 2026 1:10

Прививаться от гриппа еще не поздно: эпидемиолог объяснила, почему стоит сделать прививку в декабре

Врач Семейкина: Декабрьская вакцина от гриппа имеет смысл
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Как отметила эпидемиолог, обычно сезонный рост заболеваемости гриппом в России начинается в декабре. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Как отметила эпидемиолог, обычно сезонный рост заболеваемости гриппом в России начинается в декабре. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Сделать прививку от гриппа в декабре еще не поздно. Вакцинация в этот период поможет защититься во время наиболее активной фазы эпидемического сезона. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

По словам специалиста, эпидемия гриппа не начинается каждый год строго по календарю и не развивается по одинаковому сценарию. Поэтому декабрьская вакцинация по-прежнему имеет смысл.

Семейкина пояснила, что пик заболеваемости нередко приходится на конец декабря и начало января. Прививка, сделанная в декабре, позволит получить защиту на оставшуюся наиболее активную часть сезона.

Как отметила эпидемиолог, обычно сезонный рост заболеваемости гриппом в России начинается в декабре. Наибольшее число заболевших регистрируется в январе-феврале, а сам эпидемический сезон может продолжаться до марта.

Ранее KP.RU писал о начале прививочной кампании против гриппа в России в 2026 году. В новом эпидемическом сезоне состав вакцин обновили: в них заменили все три компонента. Специалисты также рассказали, какие штаммы гриппа ожидаются, кому особенно важно сделать прививку и какие существуют противопоказания к вакцинации.