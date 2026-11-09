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НовостиВ мире9 ноября 2026 1:17

"Стальной купол над СМИ": власти Турции запустят систему для контроля ТВ и интернета

Даниш: Турция запустит ИИ-систему для контроля ТВ и интернета
Мария ПАНЮТИНА
Турция запустит ИИ-систему для контроля ТВ и интернета

Турция запустит ИИ-систему для контроля ТВ и интернета

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Турции завершается разработка "стального купола", предназначенного для мониторинга телеканалов, интернет-ресурсов и цифровых платформ. Об этом сообщил Высший совет по радио и телевидению.

ИИ-система Via+ сможет ежедневно анализировать более 19 тысяч часов аудиозаписей, переводить речь на 12 языков и выявлять возможные нарушения законодательства, а также обрабатывать свыше 300 млн видеокадров с миллиметровой точностью.

Председатель совета Мехмет Даниш добавил, что разработка позволит одновременно отслеживать более 800 телеканалов, транслируемых через шесть спутников, и практически неограниченное количество сайтов и цифровых платформ.

Чиновник уточнил, что при обнаружении предполагаемых нарушений Via+ будет автоматически формировать предварительные отчеты. После этого материалы направят ответственным специалистам для проверки и согласования.

Ранее KP.RU сообщал, что телеканал CNN, долгое время критиковавший президента США Дональда Трампа, перешел под контроль друзей политика. Сумма контракта составила 81 миллиард долларов.