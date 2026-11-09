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НовостиВ мире9 ноября 2026 1:34

"Тоже должен поговорить": Мерц заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Мерц допустил возможность переговоров с Путиным на саммите G20
Мария ПАНЮТИНА
Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом он заявил в интервью изданию Westfalenpost.

Саммит пройдет в декабре в Майами. По словам Мерца, если российский президент примет участие в мероприятии, он не станет отказываться от возможности провести с ним беседу.

"Канцлер Германии тоже когда-нибудь должен поговорить с Путиным", - подытожил немецкий политик.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Он подчеркнул, что европейцы сами приняли решение прекратить все контакты с Москвой.

Как писал KP.RU, президент России недавно провел переговоры с двумя лидерами ЕС. Диалог состоялся с с лидером Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре.